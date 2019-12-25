Петербургские волонтеры убрали Итальянский сквер на Литейном проспекте

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что Итальянский сквер на Литейном проспекте убрали петербургские волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В Итальянском саду активисты убрали листву с площади около 300 квадратных метров.
Отмечается, что движение "Дорога к счастью" также произвели уборку в саду Сан-Галли и в Таврическом саду. Позже к организации присоединились местные жители.
Ранее мы сообщали о том, что температура выше нормы ожидается в Петербурге в начале недели.
Фото:pixabay
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