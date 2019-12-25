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Петербургские волонтеры убрали Итальянский сквер на Литейном проспекте
Сегодня, 10:14
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IRINA_CHALKINA

Петербургские волонтеры убрали Итальянский сквер на Литейном проспекте

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В течение октября также была произведена уборка в саду Сан-Галли и в Таврическом саду.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что  Итальянский сквер на Литейном проспекте убрали петербургские волонтеры. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В Итальянском саду активисты убрали листву с площади около 300 квадратных метров. 

Отмечается, что движение "Дорога к счастью" также произвели уборку в саду Сан-Галли и в Таврическом саду. Позже к организации присоединились местные жители. 

Ранее мы сообщали о том, что температура выше нормы ожидается в Петербурге в начале недели.

Фото:pixabay

Теги: волонтеры, итальянский сквер, литейный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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