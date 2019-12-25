Погоду в Петербурге 26 октября определит гребень антициклона

Температурные показатели будут на 3-4 градуса выше климатической нормы.

В понедельник, 26 октября, основную роль в формировании метеорологических условий в Петербурге будет играть пришедший с юга гребень антициклона. Он поспособствует появлению в облаках устойчивых прояснений и понизит вероятность дождей. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, сегодня температура воздуха в городе на Неве будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Столбики термометров поднимутся до +9…+11 градусов. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что петербуржцы высадили липы на улице Некрасова.

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