Петербуржцы высадили липы на улице Некрасова

Горожане надеются, что саженцы выстоят зиму.

В воскресенье, 25 октября, петербуржцы поделились в соцсети результатами проделанной работы: активисты улицы Некрасова сами высадили липы вдоль дороги.

Горожане собрали около 70 тысяч рублей, раскопали землю и посадили деревья. Накануне, в субботу, меняли землю в семи "квадратах", которая осталась от погибших лип. Еще пять пришлось подготовить заново, начиная с вырезания асфальта.Всего поменяли около 12 кубометров земли.

Активисты отметили, что слишком долго просили вернуть липы у властей, поэтому решили взять все в свои руки. Напомним, что год назад на аллее в Бассейном товариществе квартирохозяев посадили 4 дерева.

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Фото: vk.com/mytndvor