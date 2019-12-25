За неделю с улиц Петербурга вывезли 3,2 тысяч тонн мусора

Сегодня приводить в порядок улицы вышли 1,3 тысячи дворников.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что за прошедшую неделю с улиц Северной столицы вывезли 3,2 тысяч тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Также со второго по восьмое ноября для мытья улиц использовали 34 тысяч кубометров воды. Городские дороги убирали 1,2 тысячи дворников и 580 уборочных машин.

Отмечается, что сегодня на уборку улиц вышли 1,3 тысячи дворников и 608 единиц техники дорожных предприятий.

Ранее мы сообщали о том, что Василеостровский суд ограничит доступ к паблику "Открытые крыши Петербурга".

Фото:Комитет по благоустройству Петербурга