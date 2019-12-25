Василеостровский суд ограничит доступ к паблику "Открытые крыши Петербурга"

Ограничение доступа находится на контроле прокуратуры района.

В Петербурге по решению суда закроют группу "Открытые крыши Санкт-Петербурга" в социальной сети "ВКонтакте". Информация, которая публиковалась в социальной сети, признана запрещенной к распространению на территории России. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Поводом для обращения в суд стала жалоба местного жителя. Петербуржец рассказал, что в этом паблике, в частности, организовывают незаконные экскурсии по крыше дома 25, корпус 1 на Морской набережной.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что в соцсети размещается информация, содержащая предложения услуг по организации экскурсий по крышам. Там же описываются способы проникновения на крыши и продажа ключей для домофона.

Суд принял решение признать всю эту информацию запрещенной. Ограничение доступа находится на контроле прокуратуры района.

В начале октября любителей крыш Петербурга выпроводили сотрудники МЧС и МВД.

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