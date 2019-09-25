За прошедшую неделю с улиц Петербурга убрали 1431 кубометр мусора

По телефону 314-60-13 петербуржцы могут обращаться с вопросами и предложениями, связанными с уборкой улиц.

За прошедшую неделю с улиц Петербурга специалисты дорожных служб убрали 1431 кубометр мусора и 1715 тонн смета. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщили пресс-служба комитета по благоустройству.

С 5 по 11 июля на городских дорогах и улицах работали более 500 единиц спецтехники и около 900 дворников, ночью – около 430 машин и 200 работников ручного труда. В садах, парках и скверах ежедневно работали около 200 спецмашин и 700 сотрудников.

В понедельник улицы и дороги чистят и моют 519 единиц техники и 868 работников дорожных служб. В садах и парках работают 286 машин и 907 специалистов.

Ранее комитет по благоустройству дал распоряжение – усилить полив улиц. В Смольном объяснили, зачем поливают и светофоры.

Фото: Piter.tv