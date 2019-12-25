В Петербурге из-за жары усилят полив улиц

Соответствующее распоряжение дал комитет по благоустройству.

В пятницу, 9 июля, из-за аномальной жары в Петербурге было принято решение усилить полив улиц. Комитет по благоустройству дал соответствующее распоряжение дорожным предприятиям.

Коммунальщики должны усилить интенсивность полива дорог. Специалисты рекомендуют вертикальный полив, то есть направлять струи воды вверх. Такой способ полива можно встретить на широких проспектах, где спецтранспорт использует технологию для большей площади обработки улицы.

Благодаря такой технике охлаждается покрытие и воздух в городе. Дороги в Петербурге начинают поливать при температуре воздуха от +25 градусов с интервалом не более 6 часов.

Ранее мы писали, что в Смольном объяснили, зачем поливают светофоры.

Фото: Piter.tv