В Смольном объяснили, зачем поливают светофоры

Горожане удивились, что поливальные машины направляют струи воды вверх, а не вниз, как обычно.

В четверг, 8 июля, петербуржцы заметили странность: поливальные машины орошали светофор, а не асфальт. Смольный объяснил, зачем.

В комитете по благоустройству уточнили, что так происходит аэрация воздуха. Об этом сообщила "Фонтанка". То есть специальная техника с поливальным оборудованием направляет форсунки вверх, "поливая воздух". Это делается, чтобы охладить воздух, нагреваемый от дорожного покрытия, таким образом охлаждается и асфальт. К той же технике прибегли и в Москве.

Напомним, что в МЧС предупредили петербуржцев о грозе в пятницу. Однако радоваться не стоит, воздух прогреется до +30.

Фото: Piter.tv; Мегаполис / telegram