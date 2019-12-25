Робкая надежда: в МЧС предупредили петербуржцев о грозе в пятницу

В то же время спасатели отмечают, что температура воздуха может нагреться до +30 градусов и выше.

В четверг, 8 июля, главное управление МЧС России по Петербургу предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", завтра, 9 июля, ожидаются грозы и порывистый ветер.

Однако робкая надежда на спад зноя исчезла через 15 минут, когда от управления поступило еще одно сообщение: в пятницу местами ожидается повышение температуры воздуха +30 градусов и выше. Вероятно, петербуржцам не скоро удастся скрыться от жары.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает горожан об ухудшении погоды до 12 июля. Судя по прогнозу погоды, на следующей неделе столбики термометров продолжат показывать высокую температуру, непривычную для лета в Петербурге.

Фото: Piter.tv