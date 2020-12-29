За неделю с петербургских улиц убрали более 38 тыс. кубометров снега

Дороги обрабатывают песко-соляной смесью. За минувшую неделю истратили более 13,3 тыс. тонн.

В Смольном подвели итоги уборки улиц Петербурга за прошедшую неделю. С 11 по 17 января было вывезено более 38,5 тыс. кубометров снега, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

За этот период в Северной столице выпало 8 см осадков, 2,5 см — в выходные. В среднем на уборку выходило более 790 единиц техники и более 1000 дворников. В садах и парках чистоту наводили еще 80 машин и 440 специалистов.

Для борьбы с наледью использовали 13,3 тыс. тонн песко-соляной смеси.

На данный момент город чистят 867 единиц техники и 1200 работников ручного труда дорожных предприятий. В скверах и парках работают еще 102 машины и 544 специалиста.

Водителей Петербурга предупредили о видимости менее 500 метров из-за густого тумана.

Фото: Piter.TV