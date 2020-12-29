Водителей Петербурга предупредили о видимости менее 500 метров из-за густого тумана

По возможности стоит отказаться от поездок на автомобиле.

Петербуржцев призвали быть особенно осторожными на дороге из-за тумана и видимости 500 метров и менее. Туман окутал город в понедельник, 18 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Если это возможно, горожан призвали отказаться от поездок на транспорте. В ином случае стоит снизить скорость при вождении. В условиях ограниченной видимости скорость движения может составлять как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Вобще, существует "золотое" неписаное правило установления скоростного режима езды в тумане: показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Также необходимо включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары, но ни в коем случае не включать дальний свет фар. Пешеход в свою очередь должен носить светоотражающие элементы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в понедельник температура в Петербурге приблизится к климатической норме.

Фото: vk.com/primorsky.online / Оксана Зверева