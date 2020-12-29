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В понедельник температура в Петербурге приблизится к климатической норме
Сегодня, 9:19
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nadezhda_sib

В понедельник температура в Петербурге приблизится к климатической норме

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Местами может пройти небольшой снег.

Температурный фон в Петербурге приблизился к своей климатической норме благодаря циклоническому вихрю. В понедельник, 18 января, в Северной столице ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода и слабый снег. Об этом ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил на своей странице в Facebook. 

В течение дня температура воздуха будет составлять -5...-7 градусов, по Ленобласти — -4...-9 градусов. Порывы западного и юго-западного ветра не будут превышать 6 м/c. Атмосферное давление будет около нормы и остановится на 761 мм. рт. ст. 

Наканену верхушка башни "Лахта Центра" покрылась льдом. 

Фото: VK / vk.com/vasilyevskiyostrov / Наташа Смирнова  

Теги: осадки, погода, температура воздуха
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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