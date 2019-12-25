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В Ленобласти за неделю с гриппом и ОРВИ госпитализированы 40 человек
Сегодня, 11:12
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nastya960

В Ленобласти за неделю с гриппом и ОРВИ госпитализированы 40 человек

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Больше всего болеют дети.

Роспотребнадзор по Ленобласти проанализировал ситуацию с заболеваемостью острыми респираторным заболеваниями (ОРЗ) и гриппом. На данный момент ситуация находится ниже порогового значения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди детей от 0 до 2 лет за неделю заболеваемость выросла на 5,6%. Больше всего болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет. Всего за неделю было госпитализировано 40 человек, 30 из них – дети.

В октябре в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: грипп, заболевания, орви, орз
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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