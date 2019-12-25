В Ленобласти за неделю с гриппом и ОРВИ госпитализированы 40 человек

Роспотребнадзор по Ленобласти проанализировал ситуацию с заболеваемостью острыми респираторным заболеваниями (ОРЗ) и гриппом. На данный момент ситуация находится ниже порогового значения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Среди детей от 0 до 2 лет за неделю заболеваемость выросла на 5,6%. Больше всего болеют дети в возрасте от 3 до 6 лет. Всего за неделю было госпитализировано 40 человек, 30 из них – дети.
В октябре в Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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