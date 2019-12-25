В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с заболеваемостью гриппом в Петербурге

Осень — традиционный сезон рост инфекционной заболеваемости.

В среду, 28 октября, стало известно о том, что Роспотребнадзор оценил обстановку с заболеваемостью гриппом в Петербурге. Об этом заявила руководитель управления соответствующего ведомства, главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова в эфире программы "Открытая студия" на телеканале "78".

Грипп у нас в городе пока не регистрируется. Но если заранее не делать прививки против него, то в момент появления гриппа будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения Наталия Башкетова

По словам Башкетовой, осень является традиционным сезоном, когда заболевают гриппом. Однако в городе грипп пока не регистрируется.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки зарегистрировали 727 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото:Piter.TV