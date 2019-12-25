В Петербурге за сутки зарегистрировали 727 новых случаев заболевания коронавирусом

Количество новых случаев продолжает расти.

За последние сутки в России подтвердили 16202 случая заболевания коронавирусом в 84 субъектах, в том числе 4114 (25,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 727 новых случаев COVID-19. Кроме того, 415 человек были выписаны по выздоровлению, 57 скончались.

По мнению специалиста Роспотребнадзора, высокая заболеваемость коронавирусом в Петербурге может сохраниться до весны.

Фото: Piter.TV