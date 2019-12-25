За неделю с дорог Петербурга убрали 3,1 тысяч тонн мусора

Ежедневно в городе работали 556 уборочных машин.

В Петербурге за неделю с дорог убрали более трех тысяч тонн мусора. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Так, с 23 по 29 ноября в Петербурге с дорог собрали 3,1 тыс. тонн мусора. При этом за выходные с магистралей убрали более тысячи тонн.

В городе ежедневно трудятся 556 уборочных машин. Более того, ночью на улицы Петербурга выходит 729 машин спецтехники.

Ранее мы сообщали о том, что на улицы Петербурга вновь вышла снегоуборочная техника.

Фото:Piter.TV