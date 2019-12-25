На улицы Петербурга вновь вышла снегоуборочная техника

Техника приступила к работе во всех районах.

В подельник, 30 ноября, на улицы Северной столицы вновь вышла техника для уборки снега и устранения гололеда. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте комитета по благоустройству.

Помимо снегоуборочной техники во всех районах трудятся дворники. Кроме того, абережные Лейтенанта Шмидта, Октябрьскую, Воскресенскую и набережную Обводного канала засыпаютреагентами.



Уборка ведется во всех районах, за исключением Кронштадтского

Ранее мы сообщали о том, что в ночь на 30 ноября в Ленобласти ожидается до -5 градусов.

Фото:Piter.TV, скриншот