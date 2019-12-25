В ночь на 30 ноября в Ленобласти ожидается до -5 градусов

Атмосферное давление будет понижаться.

Стало известно, какая погода ожидает Ленинградскую область в последний день ноября 2020 года. Информацией поделились в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, в Ленинградской области 30 ноября прогнозируется облачная погода. В большинстве районов выпадет снег – небольшой, местами умеренный, мокрый. Местами возможно налипание мокрого снега, на дорогах – гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем +3...-2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее мы сообщали о том, что синоптик спрогнозировал погоду в Петербурге на Новый год. Есть вероятность, что 2021-й год придется встречать почти без снега.

Фото: Piter.tv