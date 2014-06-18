За неделю провели 140 рейдов в заведениях на соблюдение антиковидных норм

В 21 организации выявили нарушения.

В Петербурге прошли 140 проверок заведений общепита, предприятий торговли и сферы услуг на соблюдение антиковидных мер за неделю. Их провели сотрудники комитета по контролю за имуществом.

В 21 организации выявили нарушения. Днем было проверено 42 магазина, 69 точек общественного питания и шесть организаций в сфере услуг в 15 районах города. Нарушения были выявлены в 14 организациях. Среди нарушений: отсутствие сертификатов, СИЗов, а также отсутствие социальной дистанции.

В ночь с пятницы на субботу также обнаружили в семи из 23 заведений нарушения. Некоторые из них работали после полуночи, посетители курили кальяны, не было разметки, QR-кода организации, сотрудники не использовали маски, а в одном из ресторанов проводилась дискотека.

В результате, отметили в ведомстве, возбуждены административные дела, штрафы за которые достигают до 300 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали, что работа ресторанов и кинотеатров в Петербурге продлевается до двух часов ночи.

Фото: pexels

