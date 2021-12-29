Работа ресторанов и кинотеатров в Петербурге продлевается до двух часов ночи

Аналогичные меры приняли и в Ленинградской области.

С понедельника, 21 февраля, в Петербурге смягчают часть "антикоронавирусных" ограничений. Изменения были внесены в постановление правительства города №121.

Рестораны, кафе, бары, аквапарки, катки, аттракционы, цирки, кинотеатры и другие объекты развлечения и досуга смогут работать до двух часов ночи. Также это касается проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных мероприятий. При этом работа ночных клубов и ночных кабаре по-прежнему запрещена. Проводить мероприятия в караоке, барах и иных заведения общепита нельзя.

Также с начала недели возобновляется диспансеризация и медицинские осмотры для взрослых и детей.

Кроме того, с сегодняшнего дня QR-код можно получить по результату теста на антитела. Его можно сдать в любой лаборатории. Результат загрузится на госуслуги, и вы автоматически получите QR-код на полгода. В случае, если у вас был положительный результат ПЦР-теста на коронавируса, то он будет действовать год.

Фото: Piter.tv