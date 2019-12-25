За неделю почти на 20% вырос уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ленобласти

Среди детского населения фиксируют наиболее высокую заболеваемость.

За неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ленинградской области вырос на 19,9% по всем возрастным группам. Об этом 29 марта рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В управлении отметили, что среди совокупного населения уровень заболеваемости находится ниже недельного порогового уровня на 42,3%. Уровень заболеваемости детей ниже недельных пороговых уровней, в том числе у детей 0−2 года на 62,4%, детей 3−6 лет на 50,2%, детей 7−14 лет на 61,2%.

Отмечается, что среди детского населения наиболее высокая заболеваемость, как и на 11-ой неделе, отмечена среди детей в возрасте 3-6 лет. Дети до 14 лет составляют 47,6% от числа всех заболевших.

Ранее мы сообщали, что всю неделю Петербург занимает первое место в статистике по заболеваемости ковидом.

Фото: Piter.tv

