Всю неделю Петербург занимает первое место в статистике по заболеваемости ковидом

Всего в России за 24 часа выявили 25 382 случая ковида

За минувший четверг в Петербурга зафиксировали 1 237 случаев ковида. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в оперштабе.

С 22 марта город находится на первом месте в статистике по суточной заболеваемости коронавирусом в России. Отметим, что накануне было выявлено 1 279 новых пациентов. На втором месте находится Свердловская область, где положительный тест на инфекцию получили 1 164 человек, затем идет Москва - 1 086 заразились ковидом.

Всего в России за 24 часа выявили 25 382 случая ковида. Добавим, что за сутки не смогли одолеть вирус 398 человек, накануне 418 человек скончались из них 25 человек в Петербурге.

Как коронавирус уходит из повседневной жизни петербуржцев. Piter.TV проанализировал, сколько "ковидных" цифр и новостей окружает Петербург прямо сейчас.

Фото: Piter.tv

