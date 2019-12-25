Она поможет почти 1500 пациентам.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что в Петербурге за неделю горожане сдали 295 литров крови. Об этом сообщила руководитель донорского сообщества обучающихся Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова Мария Гоготова

Отмечается, что в акции приняло участие 655 петербуржцев. Таким образом в Северной столице смогли собрать 295 литров крови, что поможет 1500 пациентам.

Гоготова отметила, что в Петербурге есть особая необходимость в донорах с отрицательным резус-фактором и тех, петербуржцах кто переболел коронавирусом и готов сдать плазму.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зафиксировали 228 новых случаев коронавируса.

Фото:Piter.TV