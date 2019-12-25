В Петербурге зафиксировали 228 новых случаев коронавируса

Из больниц города выписали 716 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 7 843 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 2 494 (31,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 228 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 55. За последние сутки умерли 194 человека, в том числе 38 человек в Петербурге и 1 – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 10 036 человек, в том числе 716 человек в Петербурге и 103 человека в Ленобласти.

Фото: Piter.TV