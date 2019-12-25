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За неделю петербуржцы обратились в экологические аварийные службы более 210 раз
Сегодня, 14:27
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IRINA_CHALKINA

За неделю петербуржцы обратились в экологические аварийные службы более 210 раз

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Всего на утилизацию было вывезено 9,7 килограммов опасных отходов.

В Петербурге за неделю вывезли порядка 9,7 килограммов опасных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Чаще всего специалисты выезжали для сбора ртути. В итоге за неделю специалисты утилизировали 9,7 килограммов опасных отходов. 

Также сотрудники  ГУП "Пиларн" обработали активной пеной плёнку от нефтепродуктов на реке Смоленке. Разлив заметили  в районе моста Кораблестроителей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ЗСД залило жидким грунтом после аварии с грузовиком. В управляющей компании трассы "Магистраль Северной столицы" заявили, что для ликвидации разлива потребовалось на некоторое время закрыть одну из полос. 

Фото: комитет по природопользованию

Теги: гуп пиларн, комитет по природопользованию
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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