За неделю петербуржцы более 300 раз обратились в экологические службы

За прошедшую неделю, с 13 по 19 декабря, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 303 обращения от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.
Специалисты совершили 36 выездов по аварийным ситуациям. Из них 35 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и 1 выезд специалисты совершили по иным сообщениям о загрязнениях.
Всего экологами собрано более 1,2 тонны опасных отходов: более 400 кг ртутьсодержащих и химических отходов, около 200 кг бытовой техники, а также почти 600 кг автомобильных покрышек. Также специалисты вывезли 60 м3 отходов из городских водных объектов.
Ранее специалисты дали шесть советов по экологичной встрече Нового года.
Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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