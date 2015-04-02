  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За неделю петербуржцы более 300 раз обратились в экологические службы
Сегодня, 17:40
126
mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

За неделю петербуржцы более 300 раз обратились в экологические службы

0 0

Для петербуржцев работает круглосуточная экологическая дежурная служба. Обратиться в неё можно по телефону: 417-59-36.

За прошедшую неделю, с 13 по 19 декабря, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 303 обращения от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Специалисты совершили 36 выездов по аварийным ситуациям. Из них 35 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и 1 выезд специалисты совершили по иным сообщениям о загрязнениях. 

Всего экологами собрано более 1,2 тонны опасных отходов: более 400 кг ртутьсодержащих и химических отходов, около 200 кг бытовой техники, а также почти 600 кг автомобильных покрышек. Также специалисты вывезли 60 м3 отходов из городских водных объектов.

Ранее специалисты дали шесть советов по экологичной встрече Нового года.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга

Теги: обращения, экострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
evondov
Сегодня 18:17

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии