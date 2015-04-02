За неделю петербуржцы более 300 раз обратились в экологические службы

Для петербуржцев работает круглосуточная экологическая дежурная служба. Обратиться в неё можно по телефону: 417-59-36.

За прошедшую неделю, с 13 по 19 декабря, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 303 обращения от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Специалисты совершили 36 выездов по аварийным ситуациям. Из них 35 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и 1 выезд специалисты совершили по иным сообщениям о загрязнениях.

Всего экологами собрано более 1,2 тонны опасных отходов: более 400 кг ртутьсодержащих и химических отходов, около 200 кг бытовой техники, а также почти 600 кг автомобильных покрышек. Также специалисты вывезли 60 м3 отходов из городских водных объектов.

Ранее специалисты дали шесть советов по экологичной встрече Нового года.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга