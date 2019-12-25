Специалисты дали шесть советов по экологичной встрече Нового года

Рекомендации помогут встретить грядущий год в мире с природой и окружающей средой.

Cпециалисты Российского экологического оператора дали рекомендации по экологичной встречи Нового года. Об этом сообщает телеканал "360".

Эксперты перечислили шесть правил, которые помогут встретить грядущий год в мире с природой и окружающей средой.

1. Многоразовые игрушки и гирлянды

По мнению экспертов, елочные гирлянды и игрушки должны служить долгое время. Например, качественные светодиодные лампочки не только прослужат много лет, но и сэкономят электроэнергию. Экологи советуют также отдать предпочтение старым елочным игрушкам, а также украшениям, сделанным своими руками из подручных материалов.

2. Красивый стол

Специалисты призывают отказаться от одноразовой посуды, так как это неэкологично и не радует глаз. Россиянам советуют также не покупать продукты в пластиковой таре под маркировкой "3" и "7", а при готовке блюд для праздничного стола рекомендуют соблюдать меру, чтобы не выбрасывать остатки еды и объедки.

3. Соблюдение дресс-кода

Праздничный наряд следует покупать такой, чтобы его можно было надеть несколько раз. Приобретать одежду на один раз – неэкологично, считают эксперты. Встречающим Новый год советуют поискать в шкафу давно забытые наряды, которые радовали глаз в прошлом.

4. Подарки

Специалисты перечислили два подарочных нюанса – упаковка и сам подарок. По их мнению, не стоить дарить ничего лишнего, поэтому родным и друзьям стоит намекнуть, что вы желаете получить на Новый год. Самым экологичным подарком, завили в РЭО, является перевод денег. А вот упаковку для подарка рекомендуется сделать из многоразового материала.

5. Отказ от спецэффектов

Экологи рекомендуют отказаться от хлопушек, воздушных шаров, а также бенгальских огней. Все это сделано из материалов, которые невозможно переработать. В качестве альтернативы эксперты предлагают использовать свечи и украшения.

6. Сортировка посленовогоднего мусора

Важно раздельно собрать отходы, которые можно переработать и которые нельзя, а затем отнести в соответствующие контейнеры.

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