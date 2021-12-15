Дед Мороз из Великого Устюга получает до 10 тысяч писем в день

Традиционно ближе к Новому году их становится куда больше, особенно от детей.

Близится Новый год – самое время подумать о подарках для родных и близких. Дед Мороз из Великого Устюга рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", сколько в день получает писем, и о чем мечтают современные дети.

Как рассказал Дед Мороз, ежедневно он получает от 300 до 10 тысяч писем. Традиционно ближе к Новому году их становится куда больше, особенно от детей. Чаще всего они просят подарить им гаджеты или роликовые коньки. Есть и те ребята, которые желают, чтобы все люди были здоровы.

Дед Мороз добавил, что все еще принимает письма. Также в любое время года он ждет всех желающих в гости.

Ранее Дед Мороз подарил 9-летнему петербуржцу экскурсию на Ленинградскую АЭС.

Фото: pexels.com