Дед Мороз подарил 9-летнему петербуржцу экскурсию на Ленинградскую АЭС

Такое желание мальчик озвучил в своем письме к волшебнику.

Главный Дед Мороз страны исполнил желание 9-летнего Тимофея из Петербурга. Он подарил ему экскурсию на Ленинградскую атомную электростанцию. Об этом пишет ТАСС.

Свое новогоднее желание мальчик озвучил в письме к волшебнику. Во время встречи с журналистами и детьми Дед Мороз отметил, что всегда с большим вниманием относится к интересам и увлечениям ребят. Он признался, что с удовольствием исполняет нематериальные желания.

Мама 9-летнего Тимофея рассказала, что ее сын много лет увлекается атомной энергетикой. Мальчик просил родителей купить ему дозиметр и противогаз. Однако самой заветной мечтой ребенка была экскурсия на атомную электростанцию.

Ранее главный Дед Мороз страны назвал лучший подарок на Новый год.

Фото: ВКонтакте / Российский Дед Мороз