Главный Дед Мороз страны назвал лучший подарок на Новый год

Он заявил, что вдвойне рад, когда ребятишки и взрослые делают подарки своими руками.

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, какие подарки любит получать сам на Новый год. Он заявил, что в подарке для него главное не материальная ценность, пишет ТАСС.

По словам главного волшебника страны, он вдвойне рад, когда ребятишки и взрослые делают подарки своими руками, от всего сердца, с душой. Дед Мороз призвал взрослых верить в сказку и чудо, не забывая под бой курантов загадывать заветное желание.

5 декабря главный сказочник страны на волшебном поезде отправился в путешествие по 36 городам России. 8 января он прибудет в Петербург.

Ранее мы писали, что каждый третий родитель будет проверять QR-код у Деда Мороза и Снегурочки.

Фото: dom-dm.ru