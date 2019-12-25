Главный Дед Мороз страны назвал лучший подарок на Новый год

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, какие подарки любит получать сам на Новый год. Он заявил, что в подарке для него главное не материальная ценность, пишет ТАСС.
По словам главного волшебника страны, он вдвойне рад, когда ребятишки и взрослые делают подарки своими руками, от всего сердца, с душой. Дед Мороз призвал взрослых верить в сказку и чудо, не забывая под бой курантов загадывать заветное желание.
5 декабря главный сказочник страны на волшебном поезде отправился в путешествие по 36 городам России. 8 января он прибудет в Петербург.
Ранее мы писали, что каждый третий родитель будет проверять QR-код у Деда Мороза и Снегурочки.
Фото: dom-dm.ru
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