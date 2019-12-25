Каждый третий родитель будет проверять QR-код у Деда Мороза и Снегурочки

При этом большинство не будет устраивать ковид-контроль при входе в квартиру.

Каждый третий родитель (28%) будет проверять QR-код о прохождении вакцинации у Деда Мороза и Снегурочки. Об этом свидетельствуют данные исследования Superjob.

Еще 6% намерены попросить результаты ПЦР-теста у сказочных персонажей. При этом 60% респондентов все-таки не будут устраивать ковид-контроль при входе в квартиру.

В этом году пригласить Деда Мороза и Снегурочку, чтобы поздравить детей, планируют 13% родителей. У 35% опрошенных сказочного волшебника сыграет кто-то из родственников.

Ранее организаторы праздников прокомментировали Piter.TV предложение об обязательной вакцинации Деда Мороза.

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