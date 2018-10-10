Организаторы праздников прокомментировали предложение об обязательной вакцинации Деда Мороза

Они рассказали, как относятся к предложению Виталия Милонова о вакцинации Деда Мороза и Снегурочки.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Роспотребнадзору нужно выпустить специальные рекомендации о работе во время пандемии для Деда Мороза и Снегурочки. В том числе Милонов отметил, что они должны быть вакцинированы, так как за день посещают множество квартир. Piter.tv узнал у организаторов праздников, как они относятся к такому предложению.

Представитель одного из петербургских event-агентств, которое поздравляет детей и взрослых с Новым годом уже более шести лет, рассказал, что Дед Мороз у них вакцинирован и имеет QR-код, поэтому он не видит проблем в этом. Однако, с допандемийных времен их не приглашают на утренники в детские сады. Очевидно, это в том числе из-за запрета Роспотребнадзора приглашать на праздники сторонних организаторов. Также представитель агентства поделился переживаниями о том, что и в дома петербуржцы стали звать Дед Мороза гораздо реже.

Я думаю мы закроемся, если на следующий год будет такая же ситуация. представитель event-агентства

Ещё один петербуржец, который приходит в частном порядке поздравлять детей с новогодними праздниками, также рассказал, что и он, и Снегурочка привиты, поэтому работают в обычном темпе.

Ранее мы рассказывали, что на Балтийском вокзале можно написать письмо Деду Морозу.

Фото: pexels