На Балтийском вокзале можно написать письмо Деду Морозу

Юные пассажиры 4 декабря могут обратиться в билетную кассу № 8 Балтийского вокзала, получить сладкие сувениры и новогоднюю открытку для отправки Деду Морозу.

В субботу, 4 декабря, отмечается праздник, посвящённый наступающему Новому год – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. К акции решила присоединиться Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Юные пассажиры 4 декабря могут обратиться в билетную кассу № 8 Балтийского вокзала, получить сладкие сувениры и новогоднюю открытку для отправки Деду Морозу. На открытке уже указан адрес доставки и наклеена марка.

Открытку можно самостоятельно опустить в почтовый ящик или отдать сотруднику на Балтийском вокзале.

Юные пассажиры смогут написать о своих желаниях, поделиться с Дедом Морозом своими успехами в уходящем году.

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Фото: Piter.tv