На Балтийском вокзале можно написать письмо Деду Морозу

В субботу, 4 декабря, отмечается праздник, посвящённый наступающему Новому год – День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. К акции решила присоединиться Северо-Западная пригородная пассажирская компания.
Юные пассажиры 4 декабря могут обратиться в билетную кассу № 8 Балтийского вокзала, получить сладкие сувениры и новогоднюю открытку для отправки Деду Морозу. На открытке уже указан адрес доставки и наклеена марка.
Открытку можно самостоятельно опустить в почтовый ящик или отдать сотруднику на Балтийском вокзале.
Юные пассажиры смогут написать о своих желаниях, поделиться с Дедом Морозом своими успехами в уходящем году.
Ранее Дед Мороз рассказал, почему не носит маску и как защищается от ковида.
Фото: Piter.tv
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