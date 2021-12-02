Мороз дал рекомендации по сохранению и улучшению состояния здоровья.

Дед Мороз рассказал, почему не носит маску и как защищается от ковида. В интервью "РИА Новостям" гость из московской усадьбы рассказал, что все должны соблюдать ограничения в время пандемии. При этом он сам обеспечивает себе профилактику за счет занятия спортом и употребления в пищу натуральных продуктов.

Мне уже столько лет, я уже от всех вирусов давно отвык. Исключительно все натуральное, поэтому стараюсь держаться в тонусе, спортом занимаюсь, это самое главное. Надо всем заниматься спортом, и ничего к тебе не пристанет. Дед Мороз

Отсутствие медицинской маски на лице Дед Мороз объяснил тем, что густая растительность на лице в виде усов и бороды не дает подступиться к нему никаким вирусам. Он рекомендовал для сохранения здоровья поменьше волноваться и чаще дышать свежим воздухом. В качестве примера он привел долгожителей с Кавказа, которые из-за горного свежего воздуха живут " не меньше ста лет".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости