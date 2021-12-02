Ель стала самой большой в американском городе.

Тысячи человек пришли на церемонию зажжения огней на рождественской ели в Нью-Йорке. Местные журналисты рассказали о традиционной торжественной церемонии зажжения огней на дереве, установленном в непосредственной близости от Рокфеллер-центр. Посмотреть на событие пришли тысячи американцев и гостей страны.

Правоохранительным органам пришлось перекрывать прилегающие к Рокфеллер-центру улицы с 48-й по 51-ю. Для транспорта ограничили движение по Пятой и Шестой авеню. Рождественская ель стала самой большой в Нью-Йорке. Впервые традицию с украшением придумали власти в 1931 году. Регулярно мероприятие проводится с 1933 года. С 1951 - появилась праздничная трансляция по местным телеканалам.

Известно, что в 2021 года высота ели составила 24 метра. Ели 85 лет. Власти города украсили ее 50 тысячами лампочек и гирляндой, которая в длину составляет порядка 8 километров. На вершине дерева установлена звезда с кристаллами Swarowski. Она весит около 400 кг.

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Фото и видео: Instagram / @rockefellercenter