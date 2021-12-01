В России зажгли первую новогоднюю елку

Айсен Николаев рассказал о торжественном мероприятии, которое проводится в Якутии.

Первую в стране новогоднюю елку зажгли в рамках X всероссийского фестиваля "Зима начинается с Якутии". Такое заявление сделал губернатор региона Айсен Николаев в собственном Instagram-канале. В текущем году мероприятие было решено проводить в смешанном формате: онлайн и оффлайн из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Почетная роль зажечь первую новогоднюю ель по традиции ежегодно отдается российскому Деду Морозу, прибывшему из Великого Устюга. Ему помогают местный якутский повелитель зимы Чысхаан.

Сегодня из Царства вечной мерзлоты с повелителем холода Чысхааном мы дали старт главному событию фестиваля - зажжению огней первой новогодней ёлки. Пусть эти огни согревают вас и зажгут в сердце каждого веру в чудеса. Айсен Николаев, глава Якутии

Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома.

Фото и видео: Telegram/Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)