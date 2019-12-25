В Петербурге за неделю от укусов клещей пострадали около 700 человек

Наибольшее количество пострадавших регистрируется на территории Курортного района.

В пятницу, 24 июля, стало известно о том, что за минувшую неделю от укусов клещей пострадал 681 петербуржец. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора города.

Среди пострадавших от клещей 124 ребенка до 17 лет включительно. Наибольшее количество пострадавших регистрируется на территории Курортного района. Там пострадали 34 человека. На втором месте Приморский район – 18. Тройку замыкает Пушкинский район, где пострадало 9 человек.

Стоит отметить, что клещевой энцефалит выявили у трех человек.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали более 17 тысяч человек.

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