В Петербурге за неделю с дорог убрали 1,4 тыс. кубометров мусора

На уборку дорог днем в среднем выходило более 570 машин и свыше 1000 дворников, ночью – около 530 машин и 260 работников.

За прошедшую неделю, с 18 по 24 октября, с петербургских дорог собрали и вывезли 1,4 тыс. кубометров мусора и 2,5 тыс. тонн смета. Также специалисты израсходовали около 730 кубометров солевого раствора. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

На минувшей неделе на уборку дорог днем в среднем выходило более 570 машин и свыше 1000 дворников, ночью – около 530 машин и 260 работников. Сады, парки и скверы приводили в порядок более 200 единиц техники и 680 специалистов.

В понедельник, 25 октября, улицы и дороги чистят и моют 593 единицы техники и 1077 работников ручного труда дорожных предприятий. В парках, скверах и садах работают 275 машин и 872 специалиста садово-парковых хозяйств.

Также специалисты восстанавливают наружное освещение после шторма, который нагрянул в Петербург 22 октября. Основной объем работ сконцентрирован в Курортном районе. Освещение в районе после шторма восстановят к 27 октября.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга