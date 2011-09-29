Освещение в Курортном районе после шторма восстановят к 27 октября

Работы ведутся с прошлой пятницы. В районе уже восстановили 95 обрывов.

В Петербурге до сих пор восстанавливают наружное освещение после шторма на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Основной объём работ сконцентрирован в Курортном районе. Там было зафиксировано 165 обрывов сети. Жители остались без света. Освещение в районе должны восстановить к 27 октября. Всего в городе из-за сильного ветра пострадали более 200 сетей.

На данный момент на 150 участках сетей проложены новые линии электроснабжения. Работа идет по 72 адресам. Специалисты "Ленсвета" трудятся круглосуточно. По 42 адресам они убирают ветке деревьев с сетей.

Напомним, шторм пришел в Петербург 22 октября. Особенно пострадали прибрежные зоны: Солнечное, Сестрорецк, Лисий Нос и другие населенные пункты. Так, например, у ЖК "Светлый Мир Внутри" затопило парковку.

Фото: комитет по энергетике Петербурга