Ветер повалил 33 дерева на улицах, которые "захватили" вместе с собой сети уличного освещения.

Из-за шторма улицы и дороги Курортного района остались без света. Об этом вечером 22 октября Piter.TV рассказал читатель.

Штормовый ветер в Петербурге повалил 33 дерева на улицах. Деревья "захватили" вместе с собой сети уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

В настоящее время на Курортной, Длинной, Сапожной и Танкистов улицах, а также в Зеленогорске работают четыре бригады "Ленсвета" и еще четыре – "Россети Ленэнерго". Количество бригад увеличат до 12.

Упавшие деревья оперативно убираются, электричество восстанавливается. Администрация Курортного района совместно с оперативными службами постоянно ведут мониторинг и ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений. пресс-служба администрации Курортного района

Также в Сестрорецке затопило парковку жилого комплекса. По информации МЧС, эвакуировано 35 автомобилей. В поселке Александровская частично подтоплены 25 придомовых территорий. Пострадавших нет.

По прогнозу синоптиков, ветер начнет понемногу покидать город. В субботу, 23 октября, погодная ситуация в Петербурге немного улучшится. Днем пройдут умеренные дожди, северный ветер ослабит обороты.

Фото: Piter.TV