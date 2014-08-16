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Из-за шторма улицы и дороги Курортного района остались без света
Сегодня, 22:54
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Из-за шторма улицы и дороги Курортного района остались без света

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Ветер повалил 33 дерева на улицах, которые "захватили" вместе с собой сети уличного освещения.

Из-за шторма улицы и дороги Курортного района остались без света. Об этом вечером 22 октября Piter.TV рассказал читатель. 

Штормовый ветер в Петербурге повалил 33 дерева на улицах. Деревья "захватили" вместе с собой сети уличного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района. 

В настоящее время на Курортной, Длинной, Сапожной и Танкистов улицах, а также в Зеленогорске работают четыре бригады "Ленсвета" и еще четыре – "Россети Ленэнерго". Количество бригад увеличат до 12. 

Упавшие деревья оперативно убираются, электричество восстанавливается. Администрация Курортного района совместно с оперативными службами постоянно ведут мониторинг и ликвидацию последствий неблагоприятных погодных явлений.

пресс-служба администрации Курортного района 

Также в Сестрорецке затопило парковку жилого комплекса. По информации МЧС, эвакуировано 35 автомобилей. В поселке Александровская частично подтоплены 25 придомовых территорий. Пострадавших нет.

По прогнозу синоптиков, ветер начнет понемногу покидать город. В субботу, 23 октября, погодная ситуация в Петербурге немного улучшится. Днем пройдут умеренные дожди, северный ветер ослабит обороты.

Фото: Piter.TV

Теги: освещение, улицы, шторм
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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