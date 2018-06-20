За неделю из Петербурга вывезли более 400 кг ртути

Разлив ртути произошел по двенадцати адресам.

В Петербурге за неделю аварийная служба СПб ГУП "Экострой" вывезла и утилизировала 405 кг ртутьсодержащих отходов. С 15 по 21 апреля было получено 184 обращения, 28 раз специалисты выезжали на аварийные ситуации и плановые обследования после их ликвидации. Об этом сообщает аварийная служба СПб ГУП "Экострой".

Разлив ртути произошел по двенадцати адресам. От домов 61 и 67 на улице Седова вывезли 400 килограмм ртутьсодержащих отходов. На Большой Зелениной специалисты собрали и вывезли 85 технических термометров. В воздухе превышение паров ртути не зафиксировали.

Также с акватории водных объектов Петербурга убрали 81 кубометр мусора.

Ранее на Piter.TV: С Седова за неделю экологи убрали 605 кг ртути.

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