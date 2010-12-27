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С Седова за неделю экологи убрали 605 кг ртути
Сегодня, 10:30
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nastya960

С Седова за неделю экологи убрали 605 кг ртути

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Работы по ликвидации ЧП продолжаются.

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга рассказал о ходе работы за прошлую неделю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на акватории и береговой территории реки Кузьминки в районе дома №201, литера Б, по Московскому шоссе произошел разлив нефтепродуктов. Бригады собрали "ПИЛАРН" и "Экострой" собрали 33,5 тонны нефтесодержащей смеси.

Также с 20 марта "Экострой" ликвидирует ЧП на улице Седова, где разлилась ртуть. Уже вывезли 605 килограммов ртути (с учетом снятого асфальта). Работы еще продолжаются.

Ранее на Piter.TV: В Невском районе обнаружили ртуть в мусорном баке.
Фото: открытые источники​​​​​​​

 

 

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Теги: ртуть, улица седова, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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