Разлив ртути заметил бдительный водитель мусоровоза.

В среду, 20 марта, в Невском районе обнаружили ртуть в мусорном баке. Об этом сообщают в пресс-службе комитета по природопользованию.

Как оказалось, инцидент произошел на улице Седова, 61. Разлив ртути заметил бдительный водитель мусоровоза.

Как отметили в ведомстве, в ближайшее время сотрудники "Экостроя" сделают замеры паров ртути. Ртуть находилась в трех мусорных контейнерах. Площадь загрязнения составила 15 квадратных метров.

Известно, что один контейнер уже утилизирован, а мусоровоз и семь тонн отходов отправлены на производственную площадку "Экостроя".

Источник ртути устанавливается.

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