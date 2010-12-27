Здание планируют превратить в офисный центр или гостиницу.

В среду, 20 марта, аварийное здание у Сенной площади ушло с молотка за 138 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Фонда имущества.

Известно, что здание планируют превратить в офисный центр или гостиницу.

Кроме того, на аукционе были проданы за 9,6 млн рублей "Казармы 148-го пехотного Каспийского полка с территорией", которые расположены напротив Александрийского парка в Петергофе.

Также в этот день выкупили за 490 тысяч рублей участок под ИЖС с водонапорной башней, который находится недалеко от ж/д станции "Лисий Нос" и Приморского шоссе.

Ранее мы сообщали о том, что Часть кольцевой линии от "Лесной-2" до "Ладожской-2" планируют построить к 2034 году

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