В Смольном отмечают, что оптимальный срок для начала строительства весна 2027 года.

Часть кольцевой линии от "Лесной-2" до "Ладожской-2" планируют построить к 2034 году. Об этом информируют в пресс-службе КРТИ.

В ведомстве сообщили, что соответствующий конкурс будет объявлен весной. При этом в Смольном отмечают, что оптимальный срок для начала строительства весна 2027 года. А возведение этой линии должно занять у города 7 лет.

Стоит отметить, что создание первого участка кольцевой линии запланировано на более ранний срок. Так, созданием соответствующего проекта займутся в 2020-2030 годах. Участок будет охватывать "Большой проспект-2", "Василеостровскую-2", "Спортивную-2", "Петроградскую-2" , "Кантемировскую" и "Лесную-2".

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Фото:Piter.TV