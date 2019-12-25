Петербургский Фонд имущества продаст участок под коттеджный поселок в Купчино

Цена лота составляет 350 миллионов рублей.

Петербургский Фонд имущества готовит к продаже участок под коттеджный поселок в жилом районе "Новая Ижора", сообщила 16 марта пресс-служба Фонда.

Организация заключила договор с дочерней структурой ЗАО "Банкирский дом "Санкт-Петербург" на реализацию территории под индивидуальное жилое строительство на юге Петербурга, в Пушкинском районе. Площадь продаваемого участка, снабженного инженерными коммуникациями, составляет 285 га, он ограничен Московским шоссе, рекой Попова Ижорка, границей города и границей между Пушкинским и Колпинским районами, а рядом с лотом Фонда пролегают крупные шоссе. Ближайший сосед участка – малоэтажный жилой район "Новая Ижора".

Предполагается, что на территории можно будет построить более 40 тысяч квадратных метров жилых помещений. Цена объекта составит 350 миллионов рублей.

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Фото: Фонд Имущества Санкт-Петербурга / "ВКонтакте"