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Новым врио гендиректора Фонда имущества Петербурга назначен Андрей Бочуров
Сегодня, 10:21
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Новым врио гендиректора Фонда имущества Петербурга назначен Андрей Бочуров

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Предыдущий руководитель был задержан по подозрению в мошенничестве и помещён под домашний арест.

Андрей Бочуров стал временным руководителем Фонда имущества Петербурга. Информация о назначении опубликована в базе "Контур.Фокус".

Известно, что полный тёзка Бочурова ранее занимал должность зампреда КУГИ Ленобласти.

Предыдущий глава городского Фонда имущества Станислав Гармаш был задержан по подозрению в мошенничестве и помещён под домашний арест. Также фигурантом дела стал глава агентства недвижимости АРИН Андрей Тетыш.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный создал городское Управление внутренней политики.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, фонд имущества
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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