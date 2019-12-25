Новым врио гендиректора Фонда имущества Петербурга назначен Андрей Бочуров

Предыдущий руководитель был задержан по подозрению в мошенничестве и помещён под домашний арест.

Андрей Бочуров стал временным руководителем Фонда имущества Петербурга. Информация о назначении опубликована в базе "Контур.Фокус".

Известно, что полный тёзка Бочурова ранее занимал должность зампреда КУГИ Ленобласти.

Предыдущий глава городского Фонда имущества Станислав Гармаш был задержан по подозрению в мошенничестве и помещён под домашний арест. Также фигурантом дела стал глава агентства недвижимости АРИН Андрей Тетыш.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный создал городское Управление внутренней политики.

Фото: Piter.TV