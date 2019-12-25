  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Смольный создал городское Управление внутренней политики
Сегодня, 9:39
211
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Смольный создал городское Управление внутренней политики

0 0

Координацией и контролем деятельности новой структуры будет заниматься вице-губернатор Борис Пиотровский.

С четверга, 14 июня, в Северной столице будет введено Управление внутренней политики. Соответствующие правовые акты подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Координацией и контролем деятельности новой структуры будет заниматься вице-губернатор Борис Пиотровский.

Кроме того, несколько чиновников получили должности государственной гражданской службы. Так,
Комитет по экономической политике и стратегическому планированию возглавил Алексей Зырянов, главой Комитета по инвестициям стал Иван Складчиков, Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры теперь будет руководить Александр Федотов. Наконец, в должность начальника Управления делами администрации губернатора вступит Виктор Панкевич.

Ранее мы сообщили о том, что Наталья Чечина стала новым вице-губернатором Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии