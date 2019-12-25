Смольный создал городское Управление внутренней политики

Координацией и контролем деятельности новой структуры будет заниматься вице-губернатор Борис Пиотровский.

С четверга, 14 июня, в Северной столице будет введено Управление внутренней политики. Соответствующие правовые акты подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.



Координацией и контролем деятельности новой структуры будет заниматься вице-губернатор Борис Пиотровский.

Кроме того, несколько чиновников получили должности государственной гражданской службы. Так,

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию возглавил Алексей Зырянов, главой Комитета по инвестициям стал Иван Складчиков, Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры теперь будет руководить Александр Федотов. Наконец, в должность начальника Управления делами администрации губернатора вступит Виктор Панкевич.

Ранее мы сообщили о том, что Наталья Чечина стала новым вице-губернатором Петербурга.

Фото: Piter.TV