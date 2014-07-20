Наталья Чечина стала новым вице-губернатором Петербурга

Также были перераспределены обязанности других вице-губернаторов.

В среду, 7 июня, глава комитета территориального развития Петербурга Наталья Чечина была назначена на должность вице-губернатора Северной столицы. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов после совещания с членами регионального правительства.

Чечина будет заниматься кураторством городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, а также комитета по социальной политике и комитета территориального развития.

Также были перераспределены обязанности других вице-губернаторов. В частности, руководитель администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалев назначен куратором комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Петербурге. Вице-губернатор Алексей Корабельников возглавил комитет по контролю за имуществом города, а комитет имущественных отношений (КИО) оказался под шефством Николай Линченко. Кураторство КГИОП теперь осуществляет Валерий Москаленко.

Ранее Смольный анонсировал создание совета по улучшению качества жизни.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской избирательной комиссии