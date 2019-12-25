Смольный анонсировал создание совета по улучшению качества жизни

Структуру возглавит губернатор города.

Власти Петербурга намерены создать совет по улучшению качества жизни при губернаторе. Соответствующее постановление Александра Беглова проходит антикоррупционную экспертизу, сообщила пресс-служба Смольного.

Судя по документу, совет будет создан ради повышения качества жизни в регионе посредством "повышения качества услуг в социальной сфере". В частности, участвующие в структуре чиновники будут готовить предложения в сфере социальной политики, а также приминать участие в разработке, рассмотрении и корректировке Стратегии социально-экономического развития Северной столицы до 2035 года.

Предполагается, что совет возглавит губернатор города. В состав структуры войдут руководители нескольких комитетов и представители общественных организаций. В качестве ответственного за выполнение постановления и его будущего запредседателя выступил вице-губернатор Олег Эргашев.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный направит субсидии региональным федерациям по адаптивным видам спорта.

Фото: Piter.TV