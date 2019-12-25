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Смольный анонсировал создание совета по улучшению качества жизни
Сегодня, 15:57
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Смольный анонсировал создание совета по улучшению качества жизни

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Структуру возглавит губернатор города.

Власти Петербурга намерены создать совет по улучшению качества жизни при губернаторе. Соответствующее постановление Александра Беглова проходит антикоррупционную экспертизу, сообщила пресс-служба Смольного.  

Судя по документу, совет будет создан ради повышения качества жизни в регионе посредством "повышения качества услуг в социальной сфере". В частности, участвующие в структуре чиновники будут готовить предложения в сфере социальной политики, а также приминать участие в разработке, рассмотрении и корректировке Стратегии социально-экономического развития Северной столицы до 2035 года.

Предполагается, что совет возглавит губернатор города. В состав структуры войдут руководители нескольких комитетов и представители общественных организаций. В качестве ответственного за выполнение постановления и его будущего запредседателя выступил вице-губернатор Олег Эргашев.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный направит субсидии региональным федерациям по адаптивным видам спорта.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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